4 Manfaat Bawang Putih Campur Madu, Kolesterol Bakalan Tetap Normal

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih dan madu merupakan herbal yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.

Tidak hanya itu, seduhan bawang putih campur madu ternyata bikin jauh dari diabetes.

Zat antibiotik dalam bawang putih terbukti baik untuk tubuh.

Kandungan allicin di dalamnya bisa mengatasi masalah pencernaan, infeksi jamur, kanker, dan diabetes.

Apalagi kalau ditambah madu. Dijamin bikin stamina bakalan makin kuat.

Madu mengandung potasium, seng, magnesium dan selenium.

Sistem imun dalam tubuh bakal bekerja lebih baik. Ramuan bawang putih dan madu ini sudah menjadi resep rahasia kaum pria sejak lama.

Bawang putih lebih dahsyat lagi. Kandungan zat di dalamnya bisa meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh.