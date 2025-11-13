4 Manfaat Bawang Putih Campur Madu yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan.
Selain itu, bawang putih juga bisa digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Ramuan alami yang ampuh digunakan di antaranya adalah kombinasi dari bawang putih dan madu untuk mengatasi beberapa jenis penyakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Manfaat bawang putih campur madu sudah teruji bagi kesehatan tubuh.
Kedua bahan ini memiliki banyak khasiat untuk menjaga kesehatan dan beberapa penyakit seperti demam, menggigil, diare, flu, infeksi jamur dan juga gigitan serangga.
Hal itu dikarenakan kandungan antioksidan tinggi yang ada dalam kedua bahan ini.
Mengonsumsi bawang putih campur madu secara teratur juga sangat baik dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan berfungsi sebagai detoksifikasi tubuh yang sangat baik tanpa menimbulkan efek samping berbahaya.
Ada beberapa manfaat bawang putih campur madu yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja ampuh mengontrol kolesterol.
