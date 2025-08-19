4 Manfaat Bawang Putih, Gula Darah Bakalan Tetap Normal
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan gurih.
Bawang putih adalah sumber allicin, senyawa yang mengandung belerang yang terkait dengan banyak manfaat kesehatan.
Allicin, yang bertanggung jawab atas rasa dan bau bawang putih yang berbeda, diproduksi saat bawang putih segar dihancurkan atau dicincang.
Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa allicin bisa membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh.
Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan potensial dari bawang putih mentah, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menstabilkan kadar gula darah
Bawang putih bisa membantu mengurangi kadar gula darah puasa dan meningkatkan pengelolaan gula darah, yang mungkin bermanfaat untuk mengelola diabetes tipe 2.
2. Meningkatkan kekebalan tubuh
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih bisa membantu mengurangi peradangan.
Khasiatnya bisa meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, yang mungkin disebabkan kandungan antioksidan dan senyawa yang mengandung belerang seperti allicin.
Ada beberapa manfaat bawang putih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh.
