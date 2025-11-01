4 Manfaat Bawang Putih untuk Kulit yang Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah aroma berbagai hidangan gurih.
Bawang putih memiliki sifat antibakteri, antijamur, antivirus dan antiseptik dari allicin.
Allicin sendiri bisa membantu membunuh bakteri penyebab jerawat.
Hal ini yang menyebabkan bawang putih bisa digunakan dalam perawatan kecantikan.
1. Membantu mengobati jerawat di kulit wajah
Anda bisa menggunakan bawang putih saat ingin menghilangkan jerawat.
Bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang kuat untuk membantu mengobati jerawat.
Caranya dengan menekan bawang putih hingga mengeluarkan air dan oleskan air tersebut ke area kulit yang berjerawat.
