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4 Manfaat Bayam untuk Kesehatan Bayi yang Bikin Kaget

4 Manfaat Bayam untuk Kesehatan Bayi yang Bikin Kaget
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Sayur Bayam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BAYAM merupakan salah satu sayuran yang baik untuk kesehatan tubuh.

Bayam sangat dikenal dengan kandungan zat besi yang ada di dalamnya.

Bahkan, salah satu jenis sayuran yang berasal dari Amerika ini juga banyak dicampurkan dalam bubur bayi, karena memang sangat baik untuk kesehatan bayi.

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Kandungan dalam bayam seperti zat besi, folat, vitamin A, vitamin K, kalsium, magnesium, mangan dan beberapa kandungan lainnya, sangat baik untuk mencukupi nutrisi bayi.

Pada usia bayi yang menginjak 6 bulan, bayi biasanya akan mudah lapar dan tidak hanya mengonsumsi ASI saja.

Bayi memerlukan makanan lain seperti bubur, dengan campuran sayur bayam untuk menjaga kesehatan bayi sejak dini.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Kesehatan Mata Bayi

Bayam juga memiliki kandungan vitamin A. Vitamin A dalam bayam ini, juga hampir sama seperti pada wortel.

Ada beberapa manfaat bayam untuk menjaga kesehatan bayi dan salah satunya ialah menjaga kesehatan mata bayi.

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