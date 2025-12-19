4 Manfaat Belimbing, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Ini
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi buah belimbing? Belimbing merupakan salah satu buah yang memiliki rasa asam.
Buah belimbing kaya akan serat dan vitamin C. Dalam satu buah belimbing berukuran sedang (90 gram), setidaknya terkandung 3 gram serat, 1 gram protein, serta dapat memenuhi 52 persen kebutuhan harian tubuh akan vitamin C.
Buah belimbing juga mengandung mineral yang baik bagi kesehatan, di antaranya adalah zat besi, magnesium, mangan, potasium, β-karoten, serta sejumlah vitamin, mulai dari vitamin A, B9 (asam folat), B3 (niasin), dan vitamin C (asam L-askorbat).
Selain kaya serat dan vitamin, buah belimbing juga dikenal rendah kalori.
Dalam satu buah belimbing berukuran sedang, terdapat sekitar 30 kalori dan 5 gram karbohidrat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengendalikan kadar gula darah
Tingginya kandungan serat tidak larut air (insoluble fiber) pada buah belimbing dinilai bisa menghambat penyerapan glukosa.
Sehingga mampu menurunkan dan mencegah lonjakan kadar gula darah.
Ada beberapa manfaat belimbing yang ternyata baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu mencegah serangan penyakit kronis ini.
