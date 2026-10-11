4 Manfaat Biji Pala, Baik untuk Jantung Anda

jpnn.com, JAKARTA - BIJI pala merupakan salah satu rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Dalam pengobatan tradisional, biji pala telah digunakan untuk masalah pencernaan seperti diare dan perut kembung.

Biji pala yang juga mengandung zat gizi esensial dan memiliki kegunaan tersendiri dalam dunia kuliner dan pengobatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi peradangan

Peradangan kronis dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang serius seperti diabetes, penyakit jantung, dan artritis.

Senyawa antiinflamasi yang disebut monoterpen, termasuk terpineol, sabinene, dan pinene yang ditemukan dalam biji pala bisa membantu menurunkan peradangan dalam tubuh.

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2. Melawan infeksi bakteri

Ekstrak pala menunjukkan efek antibakteri terhadap bakteri yang menyebabkan gigi berlubang dan peradangan gusi.

3. Melawan stres oksidatif

Pala memiliki antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.