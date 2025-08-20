4 Manfaat Buah Bit, Bantu Obati Anemia
Rabu, 20 Agustus 2025 – 08:55 WIB
jpnn.com, JAKARTA - BIT merupakan salah satu buah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Ada berbagai cara mengolah buah bit, bisa direbus, dikukus, atau dijadikan jus.
Buah ini memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi.
Selain itu buah ini juga mengandung asam folat, kaliumen, serat, vitamin C, magnesium, zat besi, fosfor, triptofan, caumarin, dan betasianin.
Rasanya memang kurang enak, tetapi karena banyak manfaat buah ini dikonsumsi.
Namun, Anda juga bisa mengolahnya sedemikian rupa sehingga bit bisa dirasakan enak.
1. Mengobati anemia
Manfaat buah bit yang pertama ialah bisa membantu mengobati anemia.
Ada beberapa manfaat buah bit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja bantu obati anemia.
