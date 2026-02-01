4 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suke mengonsumsi buah bit? Bit merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Dalam satu buah bit, terkandung banyak vitamin dan mineral, seperti vitamin C, folat, kalium, magnesium, sodium dan zat besi.

Selain itu, buah bit juga mengandung antioksidan dan rendah kalori yang berguna untuk menangkal penyakit mematikan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Tekanan Darah

Manfaat buah bit yang satu ini didapat dari kandungan buah bit yang kaya akan potasium.

Potasium dipercaya mampu merilekskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.

Meski perlu konsisten mengonsumsi buah ini dalam kurun waktu yang terbilang lama, tetapi mengonsumsi buah bit jauh lebih aman dibandingkan harus mengonsumsi obat anti hipertensi setiap hari.

2. Memperbaiki Kesehatan Jantung

Kandungan buah bit yang kaya akan serat bisa menurunkan risiko penyakit jantung.