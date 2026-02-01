menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget

4 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget

4 Manfaat Buah Bit yang Bikin Kaget
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suke mengonsumsi buah bit? Bit merupakan salah satu buah yang mengandung segudang nutrisi.

Dalam satu buah bit, terkandung banyak vitamin dan mineral, seperti vitamin C, folat, kalium, magnesium, sodium dan zat besi.

Selain itu, buah bit juga mengandung antioksidan dan rendah kalori yang berguna untuk menangkal penyakit mematikan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Tekanan Darah

Manfaat buah bit yang satu ini didapat dari kandungan buah bit yang kaya akan potasium.

Potasium dipercaya mampu merilekskan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.

Baca Juga:

Meski perlu konsisten mengonsumsi buah ini dalam kurun waktu yang terbilang lama, tetapi mengonsumsi buah bit jauh lebih aman dibandingkan harus mengonsumsi obat anti hipertensi setiap hari.

2. Memperbaiki Kesehatan Jantung

Kandungan buah bit yang kaya akan serat bisa menurunkan risiko penyakit jantung.

Ada beberapa manfaat buah bit yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menurunkan tekanan darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI