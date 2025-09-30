4 Manfaat Buah Buah Naga, Bantu Redakan Batuk

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi buah naga? Buah naga merupakan salah satu buah yang mengandung segudang manfaat.

Pasalnya, buah ini rendah kalori serta tinggi nutrisi seperti vitamin B dan C, fosfor, protein, kalsium, fiber, captin, dan antioksidan.

Oleh sebab itu buah yang memiliki nama latin Hylocereus undatus ini penting dimasukkan dalam menu sehat Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meringankan batuk dan asma

Manfaat buah naga yang pertama ialah meringankan batuk dan asma.

Biji dari buah naga ternyata kaya akan lemak omega 3 dan omega 6 yang bisa membantu meringankan gangguan respirasi.

Sehingga bagi Anda yang menderita asma atau sedang batuk tidak berhenti akan sedikit terobati.

Meski demikian, bukan juga bisa dikatakan bahwa buah naga merupakan obat dari asma.