4 Manfaat Buah Kelengkeng, Lindungi Tubuh dari Serangan Penyakit Kronis
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka buah kelengkeng? Buah kelengkeng memiliki rasa manis dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi.
Buah kelengkeng memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, antivirus dan antibakteri yang berkontribusi pada banyak manfaat kesehatan dari buah ini.
Biasanya buah kelengkeng dimakan dalam bentuk segar, kering, dan kalengan.
Kelengkeng ternyata juga digunakan untuk tujuan pengobatan karena nilai gizinya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan peradangan
Lapisan luar, daging dan biji buah kelengkeng memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu penyembuhan luka dan menurunkan peradangan.
Sebuah studi penelitian tahun 2012 yang diterbitkan dalam Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine menemukan bahwa pericarp (lapisan luar), daging buah, dan bijinya mengandung asam galat, epikatekin, dan asam ellagic.
Di mana manfaatnya adalah menghambat produksi bahan kimia pro-inflamasi seperti oksida nitrat, histamin, prostaglandin, dan faktor nekrosis jaringan (TNF) di tubuh.
Ada beberapa manfaat buah kelengkeng yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan bantu lindungi tubuh dari penyakit kronis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 8 Manfaat Air Kelapa, Bikin Jantung Bahagia
- 7 Bahaya Minum Jus Bit yang Lebih Berlebihan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- 5 Manfaat Cuka Sari Apel, Bantu Kelola Gula Darah
- 3 Manfaat Kurma, Ibu Hamil Wajib Mengonsumsinya
- 7 Manfaat Biji Pala, Bikin Berat Badan Ambyar
- 4 Khasiat Minum Air Kelapa, Deretan Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik