4 Manfaat Buah Manggis, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - MANGGIS merupakan salah satu buah yang bisa memberi beberapa manfaat baik untuk tubuh.

Buah manggis yang memiliki rasa manis dan sedikit asam ini, rupanya tidak hanya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Buah itu juga bisa membuat wajah menjadi lebih cantik, bersinar dan seperti habis melakukan perawatan di salon.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antiaging

Menurut sebuah penelitian, buah manggis terdapat komponen yang dikenal sebagai xanthones.

Zat tersebut merupakan jenis antioksidan yang bisa melindungi kulit dari berbagai jenis radikal bebas.

2. Mengatasi Jerawat

Buah yang memiliki rasa yang manis ini antibekterial dan antimikroba, sehingga sangat efektif untuk mengatasi masalah jerawat.

3. Membuat Wajah Lebih Cerah

Kadar vitamin C yang cukup tinggi, dengan mengonsumsi buah ini bisa membuat wajah tampak lebih cerah.