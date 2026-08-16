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4 Manfaat Buah Naga, Wanita Pasti Suka

4 Manfaat Buah Naga, Wanita Pasti Suka
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Buah naga. Foto: Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BUAH naga merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Seperti diketahui, di Indonesia ada dua jenis buah yang umum ditemukan, yaitu buah naga merah dan buah naga putih.

Walau memiliki warna yang berbeda, keduanya memiliki kandungan gizi yang hampir serupa.

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Berikut ini kandungan zat gizi buah naga merah setiap 100 gram berdasarkan Data Komposisi Pangan Indonesia: Air: 85,7 gram (g); Energi: 71 kal; Protein: 1,7 g; Lemak: 3,1 g; Karbohidrat: 9,1 g; Serat: 3,2 g; Abu: 0,4 g; Kalsium: 13 miligram (mg); Natrium: 10 mg; Kalium: 128 mg; Fosfor: 14 mg; Zat besi: 0,4 mg; Seng (Zinc): 0,4 mg; Vitamin B1: ,5 mg; Vitamin B2: 0,3 mg; Niasin atau vitamin B3: 0,5 mg; Vitamin C: 1 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi jerawat

Manfaat buah naga yang pertama untuk kulit, ternyata bisa mengurangi jerawat.

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Pasalnya, buah naga memiliki kandungan vitamin C tinggi.

Caranya: oleskan pasta buah naga ke area kulit wajah yang kemerahan, selama dua kali sehari.

Ada beberapa manfaat buah naga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja

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