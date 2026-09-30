4 Manfaat Buncis, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - BUNCIS merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Mengonsumsi buncis secara rutin bisa menjadi langkah mudah untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mendukung Kesehatan Usus

Manfaat buncis yang pertama ialah mendukung kesehatan usus.

Buncis kaya serat yang penting untuk kesehatan pencernaan. Serat membantu menjaga buang air besar tetap teratur dan mencegah sembelit.

Nutrisi dalam buncis juga menyediakan makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga mikrobioma tetap seimbang.

Kondisi ini bisa membantu mencegah penyakit saluran pencernaan dan masalah metabolik seperti diabetes tipe 2.

Buncis juga rendah FODMAP, membuatnya aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki kondisi pencernaan sensitif seperti sindrom iritasi usus besar (IBS).