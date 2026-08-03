4 Manfaat Bunga Pepaya, Bantu Obati Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - BUNGA pepaya merupakan salah satu jenis sayuran kesukaan banyak orang.

Sebab, daun pepaya memiliki cita rasa yang cukup lezat dan menggugah selera.

Namun, tidak hanya nikmat dikonsumsi saja, tetapi juga punya manfaat luar biasanya bagi seseorang yang menikmatinya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bisa menurukan kolesterol

Bunga pepaya bisa menghasilkan zat fitokmikal yang berperan sebagai senyawa kimia seperti flavonoid, sterol, tanin, serta polifenol.

Zat-zat tersebut adah zat antioksidan yang bisa bermanfaat menurunkan kadar kolesterol.

Tidak haya itu saja, bunga pepaya juga memiliki sifat antivirus, antikanker, antimikroba, antialergi, dan antiradang.

2. Menurunkan demam

Jika kamu deman cobalah atasi dengan konsumsi bunga pepaya, karena mengandung zat antipiretik yang berfungsi untuk mengatasi demam.