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4 Manfaat Daun Binahong, Ampuh Cegah Penuaan Dini

4 Manfaat Daun Binahong, Ampuh Cegah Penuaan Dini
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Daun Binahong. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Di dalam daun binahong terkandung sumber zat besi, kalsium, Vitamin C, protein tinggi, sumber fosfor dan kalium yang baik untuk kesehatan.

Saat ini daun binahong telah diolah ke dalam berbagai produk, seperti suplemen hingga teh herbal.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ampuh Tangkal Sel Kanker

Manfaat daun binahong yang pertama ialah ampuh menangkal sel kanker.

Kanker cenderung menjadi salah satu penyakit paling mengerikan karena sifatnya yang berbeda.

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Ini terjadi karena proses alami yang dikenal sebagai stres oksidatif.

Tekanan ini mengarah pada produksi radikal bebas yang merusak sel-sel sehat dan menjadikannya sel kanker.

Ada beberapa manfaat daun binahong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah ampuh menangkal sel kanker.

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