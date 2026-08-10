4 Manfaat Daun Binahong Campur Madu, Pria Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong campur madu sering digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Daun binahong campur madu sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti hipertensi, asam urat, tipes.
Selain itu, beberapa penelitian menyebutkan herbal ini memiliki senyawa alkaloid, flavonoid polifenol, saponin.
Bahkan, tanaman dengan nama latin Anredera cordifolia ini telah lama digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional untuk mengatasi diabetes.
Caranya, sediakan 9-11 lembar daun binahong, kemudian rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.
Setelah mendidih tunggu hingga hangat, kemudian saring dan ambil satu gelas air rebusan daun binahong . Lalu campurkan madu secukupnya.
Konsumsi air rebusan daun binahong setiap pagi dan sore selama 3 hari.
Selanjutnya, minum secara kondisional sesuai kebutuhan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa manfaat daun binahong campur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mangatasi loyo.
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