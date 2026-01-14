4 Manfaat Daun Binahong, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - DAUN binahong merupakan salah satu satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat.

Di dalam daun binahong terkandung sumber zat besi, kalsium, vitamin C, protein tinggi, sumber fosfor dan kalium yang baik untuk kesehatan.

Berkat kandungannya, daun ini sudah digunakan secara turun-temurun sebagai obat tradisional di Tiongkok, Korea, dan Taiwan.

Sebuah studi terbaru dari ITB yang diterbitkan dalam Journal of Applied Pharmaceutical Science tahun 2018 menemukan potensi khasiat daun binahong.

Lalu, apa saja potensi khasiat daun binahong? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati hipertensi dan mencegah penyakit jantung

Manfaat daun binahong yang pertama ialah bisa mengobati hipertensi dan mencegah penyakit jantung.

Selain mencegah diabetes, kandungan dalam ekstrak daun binahong juga memiliki efek menurunkan denyut jantung dan memperbanyak produksi urine.

Kedua efek ini sama seperti efek obat hipertensi penghambat beta dan diuretik.