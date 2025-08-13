4 Manfaat Daun Jambu Biji, Ampuh Redakan Diare
jpnn.com, JAKARTA - JAMBU biji merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisinya.
Tidak hanya buahnya, daun jambu biji juga bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Sebab, daun jambu biji mengandung antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi.
Daun jambu biji juga mengandung tanin yang berfungsi meredakan nyeri secara alami.
Ketika diseduh untuk membuat teh, daun jambu biji akan melepaskan vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting untuk menjaga kesehatan.
Tak hanya itu, daun jambu biji mengandung beragam senyawa antara lain polifenol, flavonoid, karotenoid, dan tanin yang secara efektif dapat mengobati berbagai penyakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menurunkan Kolesterol
Manfaat daun jambu biji ampuh meredakan kolesterol.
Ada beberapa manfaat daun jambu biji yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu mengobati diare.
