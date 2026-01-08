4 Manfaat Daun Mangga, Ampuh Mengatasi Demam
jpnn.com, JAKARTA - MANGGA merupakan salah satu buah kaya nutrisi kesukaan banyak orang.
Tidak hanya buahnya saja, daun mangga juga diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Daun mangga hijau muda sangat empuk, sehingga bisa dimasak dan dimakan.
Karena dianggap sangat bergizi, maka daun mangga juga digunakan untuk membuat teh dan suplemen.
Apalagi, kandungan antioksidan dalam daun mangga juga mampu meningkatkan imunitas tubuh.
Dengan begitu tubuh menjadi lebih kuat. Selain itu, daun mangga mengandung polifenol, terpenoid dan memiliki sifat antiinflamasi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengatasi diabetes
Selain mengandung polifenol, daun mangga juga memiliki komponen anthocyanidins, yang ampuh dalam mengatasi diabetes.
Ada beberapa manfaat daun mangga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi diabetes.
