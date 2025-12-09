menu
4 Manfaat Daun Pandan, Ampuh Redakan Sakit Kepala
Daun Pandan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu herbal yang terkenal akan manfaatnya untuk kesehatan tubuh.

Manfaat daun pandan bisa membuat area kewanitaan menjadi terasa lebih keset dan wangi.

Dengan air rebusan daun pandan, bau area kewanitaan yang terkadang tidak sedap atau amis bisa menjadi wangi.

Oleh sebab itu, wanita wajib mengatasi bau tak sedap pada area kewanitaan dengan air rebusan daun pandan wangi.

Daun pandan bisa menghilangkan bau pada area kewanitaan, karena mengandung euganol dan minyak atsiri yang bisa membuat area kewanitaan menjadi lebih wangi.

Caranya, ambil 7-9 lembar daun pandan wangi yang sudah dicuci bersih lalu dihaluskan (bisa ditumbuk atau diblender).

Saring daun yang sudah halus untuk diambil sarinya. Campurkan sedikit garam dan satu sendok teh gula atau madu agar rasanya lebih nikmat.

Setelah rebusan siap, maka minumlah air sari daun pandan wangi setiap hari sebelum tidur selama 10 hari.

Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya meredakan sakit kepala.

