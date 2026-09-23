4 Manfaat Daun Pandan, Deretan Penyakit Ini Bakalan Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pandan merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang nutrisi.
Tidak hanya itu, daun pandan juga sering dijadikan pewarna dan penambah rasa untuk makanan.
Namun, kenyataannya daun pandan tidak hanya bermafaat sebagai pelengkap masakan Anda, tetapi juga untuk kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu menurunkan kadar gula darah
Manfaat daun pandan yang pertama ialah membantu menurunkan kadar gula darah.
Sebuah penelitian yang diterbitkan pada jurnal Pharmacognosy Magazine membuktikan bahwa ekstrak daun pandan mampu mengurangi gula darah postprandial (pemeriksaan gula darah tanpa puasa terlebih dahulu).
2. Mengatasi kanker
Menurut penelitian yang dilakukan tahun 2014, ekstrak akar dan daun pandan memiliki efek sitotoksik, antimitotik, antiproliferatif dan apoptosis.
Semua efek ini baik untuk mencegah atau menghentikan pertumbuhan kanker.
Ada beberapa manfaat daun pandan yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi kanker.
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