menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Atasi Perut Kembung

4 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Atasi Perut Kembung

4 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Atasi Perut Kembung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Anda bisa mengolah daun pepaya dengan cara direbus, dikukus, ditumis dan digulai.

Daun pepaya juga mengandung berbagai nutrisi, seperti serat yang baik untuk tubuh.

Baca Juga:

Seperti diketahui, makanan yang mengandung serat, seperti sayuran dan buah segar bisa menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama.

Oleh karenanya, daun pepaya juga bisa digunakan sebagai makanan diet dalam menurunkan berat badan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Mencegah penyakit katarak

Satu di antara manfaat daun pepaya ternyata baik untuk kesehatan mata.

Bahkan, daun pepaya juga bisa cegah penyakit katarak. Mengapa demikian?

Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengatasi perut kembung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI