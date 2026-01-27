4 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Atasi Perut Kembung
Selasa, 27 Januari 2026 – 04:46 WIB
jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.
Anda bisa mengolah daun pepaya dengan cara direbus, dikukus, ditumis dan digulai.
Daun pepaya juga mengandung berbagai nutrisi, seperti serat yang baik untuk tubuh.
Seperti diketahui, makanan yang mengandung serat, seperti sayuran dan buah segar bisa menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama.
Oleh karenanya, daun pepaya juga bisa digunakan sebagai makanan diet dalam menurunkan berat badan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah penyakit katarak
Satu di antara manfaat daun pepaya ternyata baik untuk kesehatan mata.
Bahkan, daun pepaya juga bisa cegah penyakit katarak. Mengapa demikian?
Ada beberapa manfaat daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya membantu mengatasi perut kembung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 6 Manfaat Daun Pepaya, Bantu Cegah Serangan Kanker
- Usir Kembung dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini
- 3 Manfaat Jus Sirsak, Ampuh Redakan Mual yang Mengganggu
- 3 Manfaat Sirsak, Ampuh Atasi Mual
- 4 Khasiat Minum Air Kelapa, Deretan Penyakit Ini Bakalan Tidak Berkutik
- 4 Manfaat Air Kelapa, Ampuh Mencegah Serangan Jantung