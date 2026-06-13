menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Daun Salam, Ampuh Melawan Berbagai Penyakit Ini

4 Manfaat Daun Salam, Ampuh Melawan Berbagai Penyakit Ini

4 Manfaat Daun Salam, Ampuh Melawan Berbagai Penyakit Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak atsiri di dalam daun salam bisa digunakan secara topikal untuk rasa sakit seperti dioleskan pada dahi untuk sakit kepala.

Biasanya daun salam bisa diolah sebagai minuman teh yang menyegarkan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melawan Kanker

Sebuah penelitian yang dilakukan pada sel kanker manusia menyimpulkan bahwa ekstrak daun salam menunjukkan hasil yang menjanjikan sebagai agen antikanker.

Cineole, senyawa utama dalam daun salam, ditemukan untuk menekan pertumbuhan sel-sel kanker leukemia.

Baca Juga:

Daun salam juga terbukti efektif untuk terapi kanker payudara. Dalam sebuah penelitian di Australia, memasukkan daun salam ke dalam makanan cukup efektif dalam pencegahan kanker usus besar.

2. Mengobati Diabetes

Studi menunjukkan bahwa daun salam bisa membantu penderita diabetes tipe 2.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah melawan infeksi jamur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI