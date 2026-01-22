4 Manfaat Daun Salam, Baik Dikonsumsi Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam biasanya digunakan sebagai salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Namun, daun salam juga bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Sebab, daun salam memiliki kandungan senyawa seperti niasin, serat, tannin, dan vitamin C yang mampu menurunkan kadar trigliserida.

Tak hanya itu, daun salam juga mengandung berbagai mineral seperti tembaga, selenium, besi, seng, mangan, magnesium, potasium dan kalsium.

Untuk mendapatkan khasiat dari kandungan tersebut caranya mudah, yakni cukup menjadikan daun salam sebagai air rebusan.

Caranya siapkan 1 liter air, 1 sendok teh kayu manis bubuk, 6 lembar daun salam, serta 1 sendok makan madu (kalau suka).

Pertama, rebus dan didihkan satu liter air dan tambahkan satu sendok teh kayu manis dan daun salam. Kecilkan api dan biarkan bahan larut selama 5 menit.

Setelah itu, saring dan air rebusan daun salam bisa diminum setiap pagi saat perut masih kosong dan sisanya bisa diminum pada siang atau malam hari.