menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jantung

4 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jantung

4 Manfaat Daun Salam, Baik untuk Jantung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun Salam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah herbal dengan segudang manfaat yang luar biasa.

Daun ini telah lama digunakan sebagai salah satu ramuan obat herbal tradisional terbaik untuk mengatasi berbagai penyakit.

Anda bisa mendapatkan manfaat daun salam dengan cara merebusnya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan Pencernaan

Manfaat daun salam salah satunya ialah bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Daun salam memiliki efek yang sangat kuat pada sistem pencernaan.

Baca Juga:

Kandungan di dalamnya membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan kadar racun dalam pencernaan dan meredakan sakit perut.

Apa yang terdapat di dalam rebusan daun salam juga efektif untuk mengatasi iritasi usus besar dan mengurangi gejala penyakit celiac yang merupakan penyakit autoimun akibat konsumsi gluten.

Ada beberapa manfaat daun salam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI