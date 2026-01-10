menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Daun Singkong, Bikin Rematik Tidak Berkutik

4 Manfaat Daun Singkong, Bikin Rematik Tidak Berkutik

4 Manfaat Daun Singkong, Bikin Rematik Tidak Berkutik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun singkong. Foto: masterfile.Com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN singkong merupakan salah satu jenis sayuran kesukaan banyak orang.

Selain enak, daun singkong mengandung berbagai nutrisi termasuk vitamin yang dibutuhkan tubuh.

Meski termasuk makanan rendah kalori, konsumsi daun singkong bisa menghasilkan rasa kenyang yang lebih lama.

Baca Juga:

Berkat kandungan nutrisi lain di dalamnya, daun singkong memiliki beragam manfaat yang sayang dilewatkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membantu mengatasi radang sendi

Daun singkong memiliki mineral magnesium yang cukup untuk mengatasi radang sendi.

Baca Juga:

Kandungan mineral ini merupakan keempat terbanyak di dalam tubuh.

Mineral ini menawarkan banyak manfaat, salah satunya mengurangi peradangan.

Ada beberapa manfaat daun singkong yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mengobati demam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI