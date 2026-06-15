4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Batuk
jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.
Daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air.
Sekitar 85-90 persen daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak.
Dalam 100 gram daun sirih hanya mengandung 44 kalori dan 0,4-1 persen lemak.
Selain itu, kandungan daun sirih lainnya, yakni: Protein: 3 persen; Iodin: 3,4 mcg; Sodium: 1,1-4,6 persen; Vitamin A: 1,9-2,9 mg; Vitamin B1: 13-70 mcg; Vitamin B2: 1,9-30 mcg; Asam nikotinat: 0,63-0,89 mg.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Obat Batuk
Manfaat daun sirih yang pertama ialah membantu mengobati batuk.
Rebusan daun sirih merah dipercaya mampu meringankan batuk.
Ada beberapa manfaat daun sirih yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mengobati batuk.
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