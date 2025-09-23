4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Mimisan

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih telah lama dikenal sebagai salah satu ramuan yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Umumnya, daun sirih digunakan sebagai penyedap makanan atau menjadi obat herbal untuk pengobatan alternatif.

Perlu diketahui, bahwa sirih hijau memiliki sekitar 85 – 90 persen terdiri dari air.

Sementara itu, dalam per 100 gram daun sirih mengandung 44 kalori dan 0,4 – 1 persen lemak.

Ada pun kandungan lainnya dalam 100 gram daun sirih, seperti: Protein: 3 persen per 100 gram; Iodin: 3,4 mcg; Natrium: 1,1 – 4,6 persen per 100 gram; Vitamin A: 1,9 – 2,9 mg; Asam nikotinat: 0,63 – 0,89 mg; Vitamin B1: 13 – 70 mcg; dan Vitamin B2: 1,9 – 30 mcg.

1. Mengobati mimisan

Salah satu manfaat daun sirih, yakni cepat untuk mengobati mimisan.

Perlu diketahui, sirih yang memiliki kandungan antioksidan tannin bisa mempercepat respons tubuh untuk menyembuhkan luka.