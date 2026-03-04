menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Daun Sirih, Kolesterol Bakalan Ambyar

4 Manfaat Daun Sirih, Kolesterol Bakalan Ambyar

4 Manfaat Daun Sirih, Kolesterol Bakalan Ambyar
Daun sirih. Foto: istimewa

jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirih merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung segudang manfaat baik untuk tubuh.

Sejak lama, daun sirih juga dikenal sebagai daun yang sering dikunyah oleh orang-orang tua karena diyakini memiliki manfaat untuk kesehatan gigi.

Selain itu, daun sirih juga lumrah digunakan sebagai penyedap makanan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Radang tenggorokan

Salah satu manfaat daun sirih ternyata bisa untuk mengatasi radang tenggorokan.

Pasalnya, daun sirih yang memiliki kandungan chavicol dan fenol bersifat antiseptik yang mampu melawan bakteri penyebab infeksi tenggorokan.

2. Mengendalikan gejala asma

Salah satu manfaat daun sirih, yakni mampu membantu mengurangi gejala asma.

Menurut riset di International Journal of Basic and Applied Chemical Sciences (2014), bahwa daun ini mengandung fenol yang bersifat antiradang dan antioksidan yang berpotensi mengurangi asma.

Ada beberapa manfaat daun sirih yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan kolesterol.

