jpnn.com, JAKARTA - DAUN sirsak sering digunakan untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan Journal of Ethnopharmacology melakukan studi tentang penggunaan ekstrak daun sirsak dalam pengobatan tradisional diabetes dan komplikasinya.

Cara membuat olahan ramuan daun sirsak sangat mudah, ambil 7-10 helai daun sirsak, kemudian rebus daun tersebut secukupnya.

Potong daun sirsak menjadi beberapa bagian. Tujuannya yakni agar zat yang terkandung dalam daun sirsak bisa keluar dan menyatu dengan air.

Rebus potongan daun sirsak tersebut pada air sebanyak sekitar 500 ml. Tunggu hingga air rebusan hanya tersisa setengahnya saja.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal air rebusan ini bisa ditambah dengan madu, dan rutin diminum setiap hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengobati ruam kulit dan eksim

Manfaat daun sirsak selanjutnya ialah mengobati ruam kulit dan eksim.