menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Garam, Baik untuk Pencernaan

4 Manfaat Garam, Baik untuk Pencernaan

4 Manfaat Garam, Baik untuk Pencernaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Garam. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bumbu dapur untuk menambah rasa berbagai hidangan.

Selain itu, garam diketahui juga bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Garam juga diketahui bisa membantu mengobati beberapa masalah kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kesehatan Gigi

Manfaat garam yang pertama ialah bisa membantu menjaga kesehatan gigi.

Garam sering digunakan sebagai bahan utama dalam pasta gigi.

Baca Juga:

Bahkan Anda bisa membuat pasta gigi buatan sendiri dengan mencampur soda kue dan garam laut yang dihaluskan.

Sikat gigi kamu dengan campuran ini setiap hari untuk menjaga kesehatan gigi yang benar.

Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan gigi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI