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4 Manfaat Garam Himalaya yang Tidak Terduga

4 Manfaat Garam Himalaya yang Tidak Terduga
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Garam Himalaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GARAM merupakan salah satu bahan masakan yang selalu ada di dapur.

Garam adalah bahan pokok dapur yang bagus untuk meningkatkan rasa dan bahkan mengawetkan makanan.

Namun terlalu banyak garam, terutama garam meja biasa, bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti tekanan darah tinggi dan penyakit jantung.

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Itulah sebabnya banyak orang beralih ke alternatif seperti garam Himalaya.

Ditambang dari kaki pegunungan Himalaya, garam berwarna kemerahan ini kaya akan mineral seperti potasium dan magnesium, yang mungkin menawarkan beberapa manfaat kesehatan yang mengejutkan.

Salah satu manfaatnya? Ini mungkin benar-benar membantu Anda menurunkan berat badan ekstra.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan metabolisme

Manfaat garam himalaya atau garam pink yang pertama ialah bisa membantu meningkatkan metabolisme.

Ada beberapa manfaat garam himalaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah mencegah dehidrasi.

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