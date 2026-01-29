menu
4 Manfaat Garam, Wanita Pasti Suka
Garam. Foto Sunny Forest/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - GARAM sering digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah rasa berbagai hidangan gurih.

Tidak hanya itu saja, garam kaya akan manfaat dan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.

Kandungan mineral yang tinggi pada garam bisa menjadi ramuan kaya manfaat untuk kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Masalah Pernapasan

Manfaat garam ternyata efektif dalam mengurangi peradangan di sistem pernapasan.

Ini menurunkan produksi dahak yang memungkinkan kamu untuk bernapas dengan mudah.

Caranya ambil setengah sendok teh garam dalam segelas air.

Perlahan pasti bisa membantu membersihkan sumbatan bronkus dan sinus.

Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu melancarkan pencernaan.

