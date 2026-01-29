4 Manfaat Garam, Wanita Pasti Suka
Kamis, 29 Januari 2026 – 05:16 WIB
jpnn.com, JAKARTA - GARAM sering digunakan sebagai salah satu bahan untuk menambah rasa berbagai hidangan gurih.
Tidak hanya itu saja, garam kaya akan manfaat dan memiliki banyak khasiat untuk kesehatan.
Kandungan mineral yang tinggi pada garam bisa menjadi ramuan kaya manfaat untuk kesehatan tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi Masalah Pernapasan
Manfaat garam ternyata efektif dalam mengurangi peradangan di sistem pernapasan.
Ini menurunkan produksi dahak yang memungkinkan kamu untuk bernapas dengan mudah.
Caranya ambil setengah sendok teh garam dalam segelas air.
Perlahan pasti bisa membantu membersihkan sumbatan bronkus dan sinus.
Ada beberapa manfaat garam yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu melancarkan pencernaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 11 Manfaat Minum Air Lemon Setiap Pagi, Baik untuk Jantung
- 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Pilek dengan Cepat
- 6 Manfaat Teh Nanas, Bikin Kulit Makin Glowing
- FDC Dental Clinic Tegaskan Komitmen untuk Memberikan Pelayanan Terbaik
- 3 Manfaat Daun Binahong yang Luar Biasa
- 5 Manfaat Temulawak, Baik untuk Kesehatan Pencernaan