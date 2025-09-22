4 Manfaat Gula Aren, Bantu Hangatkan Tubuh dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI gula putih secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan.
Sebagai gantinya, Anda bisa mengonsumsi gula aren. Rasa manis yang ada dalam gula aren didapatkan dari pohon aren dan diproses secara alami tanpa bahan kimia.
Sehingga memiliki lebih banyak khasiat dibanding gula pasir. Sejak lama, bahan makanan yang juga disebut gula kristal ini sudah menjadi alternatif pemanis bagi penderita diabetes.
Karena dikenal dengan indeks glikemik yang rendah, sehingga bisa membantu mengontrol gula darah.
Tak hanya itu, gula aren juga memiliki segudang manfaat kesehatan lainnya.
Apa saja? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Memiliki Antiseptik
Manfaat gula aren bisa digunakan sebagai antiseptik.
Gula aren tidak hanya mengandung antioksidan, tetapi juga mengandung nutrisi yang berperan sebagai anti peradangan dan antimikroba.
Ada beberapa manfaat gula aren yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya ialah sebagai antiseptik.
