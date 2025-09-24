4 Manfaat Jagung, Bikin Anemia Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan pengganti nasi yang aman Anda konsumsi.

Biji sayur berwarna kuning ini bisa diolah untuk berbagai macam olahan makanan yang mengenyangkan.

Di dalam jagung terkandung banyak nutrisi yang berguna untuk menambah stamina.

Jagung juga merupakan makanan bebas gluten alami dan bisa dimakan oleh mereka yang menghindari gluten.

Tak hanya itu, kandungan antioksidan, vitamin, serta mineralnya terbukti ampuh untuk mencegah dan menangkal berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengurangi Risiko Anemia

Manfaat jagung yang pertama ialah bisa membantu mengurangi risiko anemia.

Anemia terjadi ketika sel darah merah tidak beregenerasi secara teratur.