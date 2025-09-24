4 Manfaat Jagung, Bikin Anemia Ogah Mendekat
jpnn.com, JAKARTA - JAGUNG merupakan salah satu makanan pengganti nasi yang aman Anda konsumsi.
Biji sayur berwarna kuning ini bisa diolah untuk berbagai macam olahan makanan yang mengenyangkan.
Di dalam jagung terkandung banyak nutrisi yang berguna untuk menambah stamina.
Jagung juga merupakan makanan bebas gluten alami dan bisa dimakan oleh mereka yang menghindari gluten.
Tak hanya itu, kandungan antioksidan, vitamin, serta mineralnya terbukti ampuh untuk mencegah dan menangkal berbagai penyakit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mengurangi Risiko Anemia
Manfaat jagung yang pertama ialah bisa membantu mengurangi risiko anemia.
Anemia terjadi ketika sel darah merah tidak beregenerasi secara teratur.
Ada beberapa manfaat jagung yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja mencegah serangan anemia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Daun Sirih, Ampuh Obati Mimisan
- 4 Manfaat Serai, Bantu Obati Insomnia
- 3 Manfaat Daun Jambu Biji, Baik untuk Penderita Diabetes
- Menjelang Peluncuran 27 September 2025, DPD RI Gelar Rakor Persiapan Penanaman Jagung di NTT
- 4 Khasiat Bawang Putih Campur Madu, Bikin Kanker Ogah Menyerang
- 6 Khasiat Jus Pare Campur Jeruk Nipis, Bantu Obati Diabetes