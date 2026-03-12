menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa

4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa

4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Jahe sudah dikenal selama ribuan tahun sebagai rempah yang punya banyak manfaat.

Rempah yang seringkali digunakan sebagai bumbu masak ini sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu pengobatan tradisional.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengelola Diabetes

Manfaat jahe yang pertama ialah membantu mengelola diabetes.

Jahe membantu mengatur kadar gula darah pada orang yang menderita diabetes tipe 2.

Baca Juga:

Untuk meningkatkan resistensi insulin dan mengontrol diabetes, kita bisa coba untuk mulai rutin mengonsumsi jahe.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine pada tahun 2014 menunjukkan kalau konsumsi harian 3 kapsul bubuk jahe selama 8 minggu berguna untuk pasien dengan diabetes tipe 2.

Ada beberapa manfaat jahe yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati penyakit diabetes.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI