4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang nutrisi.

Jahe sudah dikenal selama ribuan tahun sebagai rempah yang punya banyak manfaat.

Rempah yang seringkali digunakan sebagai bumbu masak ini sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu pengobatan tradisional.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengelola Diabetes

Manfaat jahe yang pertama ialah membantu mengelola diabetes.

Jahe membantu mengatur kadar gula darah pada orang yang menderita diabetes tipe 2.

Untuk meningkatkan resistensi insulin dan mengontrol diabetes, kita bisa coba untuk mulai rutin mengonsumsi jahe.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine pada tahun 2014 menunjukkan kalau konsumsi harian 3 kapsul bubuk jahe selama 8 minggu berguna untuk pasien dengan diabetes tipe 2.