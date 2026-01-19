4 Manfaat Jambu Air, Baik untuk Pencernaan

menu
Jambu Air. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAMBU air merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan air.

Cita rasa yang diberikan oleh jambu air adalah manis dan juga menyegarkan.

Tidak hanya enak, ternyata buah ini pun sangat bagus untuk kesehatan tubuh karena adanya beragam kandungan vitamin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan mata

Manfaat jambu air yang pertama ialah membantu menyehatkan mata.

Jambu air memiliki kandungan vitamin A yang merupakan nutrisi sangat penting untuk mata.

Tentunya bisa buat kenyang dan mata pun tetap sehat dengan mengonsumsi buah ini.

2. Memberi nutrisi untuk kulit

Tidak hanya baik untuk mata, jambu air juga sangat baik untuk kesehatan kulit.

Ada beberapa manfaat jambu air yang ternyata baik untuk menjaga kesehatandan salah satunya ialah menyehatkan mata Anda.

