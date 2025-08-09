4 Manfaat Jengkol, Ampuh Cegah Serangan Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang tidak suka makan jengkol karena bisa mengakibatkan bau mulut.

Padahal, banyak penelitian yang menunjukan bahwa jengkol memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan.

Di dalam buah jengkol juga terdapat kandungan protein, vitamin A, vitamin B, kalsium, alkaloid, steroid, glikosida, dan saponin.

Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.

Sudah banyak penelitian yang menjelaskan mengenai kandungan gizi dan nutrisi pada buah jengkol.

Beberapa di antaranya menyebutkan bahwa buah jengkol mengandung karbohidrat dan minyak atsiri.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah anemia

Manfaat jengkol yang pertama ialah bisa membantu mencegah serangan anemia.