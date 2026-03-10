4 Manfaat Jeruk Bali, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - JERUK bali merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Jeruk bali memiliki kandungan likopen yang cukup tinggi, yaitu 350 mikrogram per 100 gram daging buah jeruk bali.
Likopen bisa berperan sebagai antioksidan, terlebih apabila bersinergi dengan provitamin A (betakaroten) yang terdapat dalam jeruk bali.
Setelah dibuat jus, jeruk bali memiliki kandungan pektin yang lebih banyak dibandingkan dengan jeruk lainnya.
Dalam satu porsi jus jeruk bali saja terdapat lebih dari 3,9 persen pektin.
Sebagai salah satu jenis jeruk, jeruk bali tentunya juga memiliki kandungan vitamin C. Setiap 100 gram daging jeruk bali, terdapat kandungan vitamin C sebanyak 350 mikrogram.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu menurunkan berat badan
Kandungan serat yang tinggi dalam jeruk bali, akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama.
Ada beberapa manfaat jeruk bali yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunka berat badan.
