4 Manfaat Jeruk Nipis Campur Serai yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis dan dan serai sering digunakan sebagai pengobatan alami untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Pasalnya, dalam jeruk nipis mengandung synephrine, asam sitrat, asam amino, kadinen, lisin, fosfor, kalsium, zat besi, belerang, glikosida, asam sitrun, limonen, kamfer, vitamin B1, protein dan sebagainya.
Sedangkan serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.
Oleh sebab itu, ada banyak manfaat jeruk nipis dan serai yang bisa anda dapatkan jika dikonsumsi secara bersamaan baik sebagai minuman atau diekstrak.
Cuci terlebih dahulu serai dan jeruk nipis sampai benar-benar bersih.
Potong-potong serai menjadi beberapa bagian dan digeprek bagian pangkalnya, potong-potong tipis-tipis jeruk nipis tanpa dikupas kulitnya.
Masukkan air ke dalam panci, tambahkan potongan serai, potongan jeruk nipis dan kantung teh ke dalamnya.
Rebus sampai mendidih, lalu tunggu dan biarkan air dalam panci sampai tersisa kurang lebih 3 gelas saja.
Ada beberapa manfaat serai campur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi diabetes.
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