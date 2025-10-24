menu
4 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung

Ilustrasi jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Buah ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di balik rasanya yang asam, irisan jeruk nipis memang punya manfaat besar untuk kesehatan.

Kandungan vitamin C yang tinggi membuat jeruk nipis unggul dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Berikut manfaat jeruk nipis untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Melancarkan Pencernaan

Manfaat jeruk nipis yang pertama ialah membantu melancarkan pencernaan.

Tidak hanya itu, feses yang keluar tidak akan keras dan terasa sakit.

Ada beberapa manfaat jeruk nipis yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya melancarkan pencernaan.

