4 Manfaat Jeruk Nipis, Turunkan Risiko Serangan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Buah ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di balik rasanya yang asam, irisan jeruk nipis memang punya manfaat besar untuk kesehatan.

Kandungan vitamin C yang tinggi membuat jeruk nipis unggul dibandingkan dengan jenis jeruk yang lain.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Berikut manfaat jeruk nipis untuk kesehatan, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga: 5 Efek Samping Jeruk Nipis untuk Kulit yang Bikin Kaget

1. Melancarkan Pencernaan

Manfaat jeruk nipis yang pertama ialah membantu melancarkan pencernaan.

Tidak hanya itu, feses yang keluar tidak akan keras dan terasa sakit.