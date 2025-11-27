4 Manfaat Jeruk untuk Kulit yang Perlu Anda Ketahui

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Jika Anda menginginkan kulit sebening kaca tanpa terpapar bahan kimia berbahaya, solusi alami mungkin ada di dapur, yakni jeruk.

Buah jeruk yang berwarna cerah ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kulit Anda.

Kaya akan vitamin C, antioksidan, dan asam alami, jeruk telah lama dikenal dalam Ayurveda dan Naturopati karena manfaatnya bagi kulit.

Memasukkan jeruk ke dalam rutinitas perawatan kulit Anda bisa membantu kamu mendapatkan kulit yang halus, bercahaya, dan sehat.

Ketahui berbagai manfaat jeruk untuk kulit Anda dan cara menggunakannya secara efektif.

Dalam hal perawatan kulit, ada banyak manfaat memasukkan jeruk ke dalam rutinitas kecantikan Anda.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.