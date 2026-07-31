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4 Manfaat Jeruk yang Luar Biasa

4 Manfaat Jeruk yang Luar Biasa
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Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JERUK merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya membuat buah ini layak dikonsumsi secara rutin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu Penyerapan Zat Besi

Vitamin C dalam jeruk berperan membantu tubuh menyerap zat besi, terutama dari makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang-kacangan.

Zat besi sangat dibutuhkan untuk membantu tubuh mengangkut oksigen melalui darah.

Kekurangan zat besi bisa menyebabkan kelelahan dan anemia, terutama pada wanita premenopause yang kehilangan zat besi selama menstruasi.

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Bagi orang yang menjalani pola makan nabati, mengonsumsi jeruk bisa menjadi solusi alami untuk meningkatkan penyerapan zat besi secara optimal.

2. Melindungi Tubuh dari Penyakit

Manfaat jeruk selanjutnya ialah melindungi tubuh dari penyakit.

Ada beberapa manfaat jeruk yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan risiko kanker.

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