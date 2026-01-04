4 Manfaat Jus Lidah Buaya, Ampuh Atasi Sembelit
jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan salah satu tanaman herbal yang mnegandung segudang manfaat.
Lidah buaya tidak hanya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, tetapi juga bisa menjaga kesehatan kulit dan rambut.
Salah satu alternatif minuman yang bisa diolah dari tanaman ini, yakni jus lidah buaya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Menjaga kesehatan pencernaan
Lidah buaya merupakan salah satu tanaman mengandung enzim yang sangat bermanfaat membantu proses pemecahan gula dan lemak agar sistem pencernaan berjalan dengan lancar.
Pasalnya, jika sistem pencernaan lancar, semua nutrisi dari makanan bisa diserap dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan.
Selain itu, jus lidah buaya juga membantu mengurangi iritasi pada lambung dan usus.
2. Mengendalikan kadar gula darah
Studi yang diterbitkan Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics menemukan, bahwa jus lidah buaya bisa membantu mengendalikan kadar gula darah pada orang dengan prediabetes dan diabetes tipe 2.
Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi jus lidah buaya untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja membantu mengatasi sembelit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Manfaat Kulit Manggis, Baik Dikonsumsi Penderita Penyakit Ini
- 9 Manfaat Jambu Air, Baik untuk kesehatan Jantung
- 4 Bahaya Makan Buah Bit Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini
- 4 Manfaat Alpukat, Kolesterol Bakalan Tidak Berkutik
- Kendalikan Gula Darah dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- Redakan Sembelit dengan Menggunakan 4 Cara Alami Ini