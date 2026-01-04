4 Manfaat Jus Lidah Buaya, Ampuh Atasi Sembelit

jpnn.com, JAKARTA - LIDAH buaya merupakan salah satu tanaman herbal yang mnegandung segudang manfaat.

Lidah buaya tidak hanya digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, tetapi juga bisa menjaga kesehatan kulit dan rambut.

Salah satu alternatif minuman yang bisa diolah dari tanaman ini, yakni jus lidah buaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga kesehatan pencernaan

Lidah buaya merupakan salah satu tanaman mengandung enzim yang sangat bermanfaat membantu proses pemecahan gula dan lemak agar sistem pencernaan berjalan dengan lancar.

Pasalnya, jika sistem pencernaan lancar, semua nutrisi dari makanan bisa diserap dengan baik dan bisa mendapatkan manfaat untuk kesehatan.

Selain itu, jus lidah buaya juga membantu mengurangi iritasi pada lambung dan usus.

2. Mengendalikan kadar gula darah

Studi yang diterbitkan Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics menemukan, bahwa jus lidah buaya bisa membantu mengendalikan kadar gula darah pada orang dengan prediabetes dan diabetes tipe 2.