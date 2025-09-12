menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Kacang Kenari, Baik untuk Jantung Anda

4 Manfaat Kacang Kenari, Baik untuk Jantung Anda

4 Manfaat Kacang Kenari, Baik untuk Jantung Anda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kacang Kenari (Walnut). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan makanan padat nutrisi. Salah satu yang populer adalah kacang kenari.

Pernah bertanya-tanya mengapa kacang kenari sering disebut sebagai makanan otak kecil yang alami?

Kacang keriput ini kaya akan nutrisi yang tidak hanya memuaskan selera Anda, tetapi juga menyehatkan tubuh dari dalam ke luar.

Baca Juga:

Ada banyak manfaat kenari termasuk sebagai sumber nutrisi, mengandung asam lemak omega-3, antioksidan, dan serat.

Kacang ini terkenal karena khasiatnya yang menyehatkan jantung, yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Kacang kenari juga meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan fungsi kognitif dan memori.

Baca Juga:

Jadi, apakah Anda ingin meningkatkan kekuatan otak, melindungi jantung, atau sekadar menikmati camilan lezat dan bergizi, kenari adalah pilihan yang tepat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat kacang kenari yang baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya membantu mengatur gula darah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI