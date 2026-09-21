4 Manfaat Kacang Mete, Baik untuk Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - KACANG mete merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang manfaat.

Sebagian besar dari kita suka mengemil kacang mete. Baik itu semangkuk buah kering campur yang meriah, korma creamy di pesta pernikahan, atau sekadar camilan sore hari, kacang mete selalu ada di piring kita.

Namun di luar rasanya, pernahkah Anda bertanya-tanya: apakah kacang mete baik untuk kesehatan?

Ternyata, kacang mete tidak hanya lezat, tetapi juga kaya nutrisi yang mendukung segala hal mulai dari jantung hingga kulit Anda.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Baik untuk Jantung

Manfaat kacang mete yang pertama adalah baik untuk kesehatan jantung.

Ya, kacang mete memiliki kandungan lemak yang tinggi. Namun, tahukah Anda bahwa itu adalah lemak sehat yang bisa membantu mengelola kadar kolesterol? Itu benar.

Tidak seperti camilan goreng atau lemak olahan, lemak dalam kacang mete mendukung kesehatan jantung dan mengurangi peradangan.