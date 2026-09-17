4 Manfaat Kangkung, Baik untuk Kesehatan Mata

jpnn.com, JAKARTA - KANGKUNG merupakan salah satu sayuran yang baik untuk kesehatan tubuh.

Kangkung juga dikenal dengan istilah bayam air yang mengandung sejumlah nutrisi yang baik bagi tubuh.

Ada pun kandungan gizi yang terdapat pada 100 gram (g) kangkung segar yang masih mentah, seperti: Air: 91 g; Protein: 3,4 g; Lemak: 0,7 g; Karbohidrat: 3,9 g; Serat: 2 g; Abu: 1 g; Kalsium (Ca): 67 miligram (mg); Fosfor (P): 54 mg; Besi (Fe): 2,3 mg.

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Kangkung juga mengandung Natrium (Na): 65 mg; Kalium (K): 250,1 mg; Tembaga (Cu): 0,13 mg; Seng (Zn): 0,4 mg; Beta-Karoten: 2.868 mikrogram (mcg); Karoten Total (Re): 5.542 mcg; Thiamin (Vit. B1): 0,07 mg; Riboflavin (Vit. B2): 0,36 mg; Niasin (Niacin): 2 mg; Vitamin C: 17 mg.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi anemia

Salah satu manfaat kangkung yang mengandung mineral bisa membantu mengatasi gejala anemia.

Sayur kangkung juga mengandung zat besi dan fosfor yang sangat ampuh untuk meningkatkan produksi sel darah merah (hemoglobin).

Perlu diketahui, bahwa sel darah merah diperlukan untuk mengangkut oksigen ke seluruh sel dan organ tubuh, misalnya jantung dan otak.