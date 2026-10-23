4 Manfaat Kapulaga, Baik untuk Menjaga Kesehatan Mulut
jpnn.com, JAKARTA - KAPULAGA merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan untuk menambah rasa berbagai hidangan gurih.
Namun selain itu, kapulaga juga bisa digunakan sebagai herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Hal ini karena kandungan nutrisi yang berlimpah di dalamnya, yang mencangkup vitamin, mineral, dan serat yang memadai.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Turunkan tekanan darah
Manfaat kapulaga yang pertama ialah membantu menurunkan tekanan darah.
Kapulaga dianggap bisa membantu menurunkan tekanan darah. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah studi di mana 20 orang dewasa penderita hipertensidiberi 3 gram bubuk kapulaga per hari.
Setelah 12 minggu, tekanan darah para penderita menurun secara signifikan dalam angka normal.
Temuan ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat antioksidan dalam kapulaga.
Ada beberapa manfaat kapulaga yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah menjaga kesehatan mulut Anda.
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