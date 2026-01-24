menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Manfaat Kayu Manis, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

4 Manfaat Kayu Manis, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat

4 Manfaat Kayu Manis, Bikin Deretan Penyakit Ini Ogah Mendekat
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis merupakan salah satu rempah yang selalu ada di dapur.

Kayu manis juga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Untuk mendapatkan manfaat kayu manis biasanya dikonsumsi dalam bentuk minuman.

Batang kayu manis bisa direbus atau diseduh dengan air mendidih dan diminum.

Sebab, air rebusan kayu manis penuh dengan senyawa bermanfaat yang bisa menawarkan berbagai manfaat kesehatan.

Bubuk kayu manis umumnya diberikan pada dosis 1 sampai 1,5 gram/ hari dalam studi diabetes, dan menurut laporan tidak ada efek samping yang muncul.

Namun, sampai saat ini belum ada dosis yang pasti ketika menggunakan herbal ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa manfaat kayu manis yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah mencegah serangan diabetes.

